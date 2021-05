Quattro ultras sono a processo da stamattina a Lugano di fronte alla Corte delle Assise correzionali per i tafferugli scoppiati il 14 gennaio 2018 ad Ambrì a margine dell’incontro tra HCAP e Losanna. Si tratta di due ticinesi (un terzo rinviato a giudizio non si è presentato) e due confederati. È il dibattimento più importante tenuto sinora nell’ambito dell’inchiesta del procuratore pubblico Nicola Respini, il quale ha firmato complessivamente 39 decreti d’accusa per quel pomeriggio di violenza e danneggiamenti. Quasi tutti i decreti sono stati impugnati, alcuni sono già giunti di fronte alla Pretura penale. Oggi invece tocca al Tribunale cantonale (importanti le misure di sicurezza all’entrata) con i fatti che saranno ricostruiti dalla giudice Francesca Verda Chiocchetti.