Un incidente della circolazione è avvenuto oggi nel primo pomeriggio attorno alle 12.15 in via Lugano a Bellinzona, all’altezza dell’intersezione con via Caratti. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente di una Kia immatricolata in Ticino, che si stava per immettere in via Lugano provenendo da via Caratti, è entrato in collisione con una moto che circolava sulla strada principale. A causa dell’urto il centauro è caduto a terra e la moto è terminata contro una Peugeot che circolava in senso opposto. Sul posto i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno provveduto a prestare le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia Cantonale e la Comunale per i rilievi del caso ed il disciplinamento del traffico.