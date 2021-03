Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio verso le 16.30 in via Monteceneri a Giubiasco. Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che in base ad una prima ricostruzione, un 42.enne automobilista svizzero domiciliato nel Bellinzonese stava uscendo dall'area di servizio di una stazione di benzina immettendosi su via Monteceneri quando, per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, vi è stata una collisione con la moto guidata da un 45.enne svizzero pure residente nel Bellinzonese che circolava in direzione di Camorino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Bellinzona, nonché i sanitari della Croce Verde Bellinzona che dopo aver prodigato le prime cure al motociclista hanno provveduto al suo trasporto in ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 45.enne ha riportato gravi ferite, ma non tali da metterne in pericolo la vita.