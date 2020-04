Poteva aver conseguenze ben più gravi l’incidente accaduto questo pomeriggio, attorno alle ore 17:30, sull’autostrada A2 ad Airolo, all’altezza del dosaggio di entrata del tunnel del San Gottardo. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente di un furgone immatricolato in Slovacchia non si è accorto che davanti vi era un camion fermo e lo ha tamponato violentemente. A causa dell’urto la cabina del furgone è rimasta schiacciata ma il conducente è riuscito ad uscire riportando ferite giudicate appartenente non gravi dai soccorritori di Tre Valli Soccorso, intervenuti sul posto unitamente ai pompieri del CIG e la Polizia. Una volta ricevuto le prime cure, il conducente è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Bellinzona per la continuazione delle cure. Il traffico in direzione nord è rimasto perturbato per circa un’ora.