Scontro fra due veicoli sul Monte Ceneri

Scontro tra due veicoli sulla strada Cantonale del Monte Ceneri: un ferito non grave. Lunedì mattina, attorno alle ore 10:15, sulla strada Cantonale del Monte Ceneri, è avvenuto un incidente della circolazione che ha visto coinvolto un furgone Piaggio ed una VW, entrambi immatricolate in Ticino. Per motivi da stabilire i due veicoli, che circolavano uno in senso opposto all'altro, sono entrati in collisione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le cure ad uno degli occupanti, rimasto ferito in modo apparentemente non grave. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico.