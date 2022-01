Scontro frontale a Cadenazzo

Questo pomeriggio, poco dopo le 16 è avvenuto un incidente della circolazione che ha visto coinvolto due veicoli, entrambi immatricolati in Ticino sulla strada cantonale a Cadenazzo, all’altezza del distributore di benzina Piccadilly. Due persone sono rimaste ferite in modo apparentemente non grave.

Stando alle prime informazioni raccolte, una Porsche che circolava in direzione Locarno, è entrata in collisione frontale con una Subaru che circolava in senso opposto. I motivi dell’incidente sono ancora da stabilire.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e del SALVA che hanno prestato le prime cure agli occupanti dei due veicoli. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso e per il disciplinamento del traffico rimasto fortemente perturbato per circa un’ora.

