Due auto si sono scontrate frontalmente sull’A13 a Pian San Giacomo, due i feriti. Un incidente della circolazione è avvenuto domenica mattina, attorno alle ore 11:30, sull’A13 del San Bernardino all’altezza del posteggio Ghilfa a Pian San Giacomo. Stando alle prime informazioni raccolte una VW immatricolata nel Canton Grigioni, che circolava verso Mesocco, ed una Peugeot immatricolata nel Canton Turgovia, che circolava in senso opposto, per motivi da stabilire, nell’affrontare una curva, sono entrate in collisione frontale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM (GR) che hanno soccorso due degli occupanti, rimasti feriti in modo apparentemente non grave. Sul posto anche la Polizia Cantonale Grigionese che ha effettuato i rilievi del caso e disciplinato il traffico.