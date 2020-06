Scontro tra auto e moto a Giubiasco

Un incidente tra una VW e una moto è avvenuto questo pomeriggio attorno alle 16 in viale Olgiati a Giubiasco. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente dell’auto stava uscendo da una strada laterale e non ha visto la moto che stava arrivando, non riuscendo ad evitare l’impatto. Il motociclista, a causa dell’urto, è stato sbalzato a terra riportando ferite apparentemente non gravi.