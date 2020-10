Scontro tra auto e pulmino della Posta questa sera attorno alle 19.30 in viale Portone a Bellinzona. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, i due veicoli sono entrati in collisione frontale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Bellinzona e del SAM (GR) che hanno prestato le prime cure a due persone rimaste ferite in modo apparentemente non grave. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso e il disciplinamento del traffico, rimasto perturbato per circa un’ora. Viale Portone è stato temporaneamente chiuso per agevolare le operazioni di soccorso.