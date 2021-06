(Aggiornato alle 15.47) Oggi verso le 13 in via Industrie a Sant’Antonino si è verificato uno scontro tra due moto, comunica la Polizia cantonale. Un 58.enne motociclista svizzero domiciliato nel canton Zurigo circolava in direzione sud. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto quasi al termine della tratta ha deciso di invertire la direzione di marcia andando dapprima ad invadere la corsia opposta, per poi collidere con un 64.enne motociclista svizzero domiciliato nel Luganese, che circolava regolarmente sulla sua corsia di marcia. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che dopo aver prestato le prime cure al 64.enne, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 64.enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.