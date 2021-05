Un incidente della circolazione è avvenuto questa mattina intorno alle 11 sulla Strada cantonale a Lodrino. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, due moto immatricolate in Ticino, per motivi da stabilire, sono entrate in collisione. I due conducenti, a causa dell’urto, sono caduti a terra ferendosi. Sul posto sono Intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso che hanno prestato le prime cure ai feriti in seguito trasportati al pronto soccorso. Sempre in base alle prime informazioni le ferite riportate non sarebbero particolarmente gravi. Sul posto anche gli agenti della Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso.