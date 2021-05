Un incidente della circolazione è avvenuto questo pomeriggio, poco dopo le 16, in via al Ticino a Giubiasco. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, la conducente di una Mercedes immatricolata in Ticino, che circolava su viale 1814, avrebbe attraversato via al Ticino mentre stava arrivando un’autopostale. Il conducente del mezzo non è riuscito ad evitare l'impatto con la vettura. La conducente della Mercedes è stata soccorsa dal personale sanitario della Croce Verde di Bellinzona che le ha prestato le prime cure, per poi trasportarla al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le condizioni della donna non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Illese le altre persone rimaste coinvolte nel sinistro. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico.