Avrebbero riportato unicamente delle contusioni leggere gli occupanti dei veicoli coinvolti in un incidente della circolazione avvenuto oggi pomeriggio, attorno alle 17.30, sulla strada cantonale a Cadenazzo, in direzione del Monte ceneri. Stando a RescueMedia, un pulmino con a bordo dei bambini e una vettura Audi, entrambi immatricolati in Ticino, sono entrati in collisione nei pressi di un incroccio. Le cause dell’incidente sono ancora da stabilire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della croce verde di Bellinzona oltre agli agenti della Polizia Cantonale. Gli occupanti sono stati visitati dal personale sanitario mentre gli agenti si sono occupati dei rilievi del caso e del disciplinamento del traffico, rimasto perturbato per circa mezz’ora