Scontro tra un’auto e una moto sulla strada del Lucomagno

Un incidente della circolazione è avvenuto quest’oggi poco prima di mezzogiorno sulla strada del Lucomagno a Camperio. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Fiat immatricolata nel Canton Zurigo ed una moto immatricolata in Italia. L’esatto dinamica dell’accaduto, spiega Rescue Media, non è nota ma ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, sbalzato a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso ed un elicottero della REGA per il trasporto del motociclista al pronto soccorso San Giovanni di Bellinzona. Le condizioni non sono note ma apparentemente la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Suo posto anche la Polizia cantonale per i rilievi del caso.