Un incidente della circolazione è avvenuto quest’oggi verso le 12.30 sull'autostrada A2, direzione sud, all'altezza di Osco, frazione di Faido. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, alcuni veicoli si sono scontrati all'interno di un cantiere, dove la circolazione avveniva su di una sola corsia. Il bilancio sarebbe di 5 feriti in modo apparentemente non grave o con escoriazioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Croce Verde di Bellinzona, oltre agli agenti della Polizia Cantonale. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per agevolare le operazioni di soccorso e di recupero dei veicoli coinvolti nel sinistro.