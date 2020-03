Un incidente della circolazione è avvenuto questo pomeriggio, attorno alle ore 14, in via Locarno a Sementina nei pressi del campo di calcio. La Polizia cantonale comunica che un 58.enne domiciliato nel Locarnese circolava a bordo di un motoveicolo in direzione di Bellinzona quando, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, giunto all'altezza di via all'Isola ha urtato un trattore che circolava in direzione opposta e stava svoltando sulla stessa via. L'impatto è avvenuto tra la parte anteriore del motoveicolo e la fiancata del trattore. A seguito dell'urto il motociclista è stato sbalzato a terra. Alla guida del trattore vi era un 20.enne domiciliato nel Mendrisiotto. Sul posto, oltre la Polizia cantonale, i soccorritori della Croce Verde e la REGA che hanno prestato le prime cure e trasportato all'ospedale il motociclista. A detta dei medici l'uomo ha riportato gravi ferite ma non tali da metterne in pericolo la vita. Sul posto anche la Polizia dei trasporti che ha collaborato per la gestione e il ripristino della circolazione stradale.