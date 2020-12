«Scrivo perché mi piace. E scrivo solo quello che mi piace»

«Scrivo perché mi piace scrivere. E scrivo solo quello che mi va di scrivere. Scrivo con impegno, senza penosa fatica. Scrivere stanca, è malsano e forse patologico. Ma è anche – è soprattutto – un’attività gioiosa. Se l’autore si annoia, si annoierà anche il lettore, se fatica l’autore, faticherà anche il lettore. I testi migliori nascono di getto quando scrivere risulta facile. E raggiungere tale facilità non è scontato». Sta tutta in queste poche righe quella che da sempre è una ragione d’essere per Gian Paolo Lavelli: la poesia dialettale. Vi ha dedicato dodici dei tredici libri che ha dato alle stampe dal 1990 ad oggi. Da «Lüsiröö» (Lucciole) a «Fermat chì» (Fermati qui) uscito da poco per la Fontanaedizioni. La passione dell’81.enne giubiaschese, coltivata accanto all’attività professionale, ha però origini ben più lontane nel tempo. «Negli anni Settanta spedii a Mario Agliati delle poesie in dialetto ed in italiano. Mi rispose di lasciar perdere l’italiano e di continuare a scrivere in dialetto perché avrei avuto più successo. Riteneva la mia verve ed il mio stile simili a quelli di Sergio Maspoli. Lo presi in parola e così la mia carriera ebbe inizio». Allora Lavelli lavorava per le FFS, segnatamente all’ispettorato di deposito quale distributore del lavoro per i macchinisti, e le sue prime poesie, grazie all’interessamento di Guido Calgari e Adolfo Jenni, vennero pubblicate nel periodico dell’Associazione svizzera dei ferrovieri pittori, scultori e scrittori.