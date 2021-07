Quale effetto hanno avuto la scuola a distanza prima e, dopo, un insegnamento in presenza comunque segnato dalla pandemia e dalle relative restrizioni? Come l’hanno vissuta, insomma, gli allievi stessi? Le indicazioni sono positive e la reazione è stata buona, ma alcune conseguenze potrebbero manifestarsi nei prossimi anni. È quanto spiega il direttore del Liceo di Bellinzona Nicola Pinchetti che abbiamo intervistato su questo e altri temi per tracciare un bilancio del suo primo anno alla guida dell’istituto.

Direttore, che nota dà al suo primo anno alla testa del Liceo di Bellinzona?«Durante l’ultima lezione con i miei allievi di prima ho chiesto di scrivere qualche riga sul loro primo anno al liceo, su come si sono sentiti accolti e sulla qualità della formazione. Quando li avrò letti sarò...