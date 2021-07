Allievi e docenti dovranno attendere ancora qualche tempo prima di poter traslocare, ma la tanto attesa costruzione delle nuove scuole elementari al Ciossetto di Sementina ha finalmente imboccato la strada giusta. La licenza edilizia rilasciata nell’aprile del 2013 poi modificata con una variante nel febbraio dell’anno successivo è stata confermata dal Tribunale amministrativo cantonale (Tram) che ha respinto il ricorso della cittadina che da anni si oppone all’edificazione di quel comparto. La decisione del Tram, precisa il Municipio rispondendo a due distinte interpellanze (poi trasformate in interrogazioni) dei consiglieri comunali PLR Sabina Calastri e Patrick Rusconi, è cresciuta in giudicato il 25 maggio scorso.

Espropriazione conclusa

Nel frattempo si è anche conclusa l’espropriazione formale del terreno, che era di proprietà della ricorrente, per un costo di oltre 1,8 milioni di franchi. Ora che anche questi due tasselli sono andati al loro posto del mosaico che compone il comparto del Ciossetto, il progetto delle nuove scuole elementari può dunque riprendere il suo iter c congelato dal 2014 proprio a causa del ricorso contro la licenza edilizia. Iter che porterà alla costruzione dell’edificio scolastico di cui si parla da un decennio. Ancora presto, tuttavia, per ipotizzare la data dell’apertura del cantiere. «Si tratta di riattivare la fase esecutiva con l’aggiornamento del progetto» spiega al CdT il municipale della Città di Bellinzona Henrik Bang. Andranno in particolare verificate le varie norme riguardanti l’edilizia scolastica, nonché il preventivo di spesa tenendo conto degli attuali prezzi di mercato per le opere previste.

Credito votato nel 2011

A tal proposito rammentiamo che il credito rilasciato il 19 dicembre del 2011 dall’allora Consiglio comunale di Sementina ammontava a poco più di 13 milioni di franchi. Credito che era riferito sia alla realizzazione della nuova sede delle scuole delle elementari sia a quella della palestra doppia. Quest’ultima è stata costruita nel 2014. Ed è unicamente per quest’opera che erano stati deliberati i lavori. Proprio in virtù del ricorso non erano invece stati deliberati quelli relativi alle scuole elementari, malgrado facessero parte degli appalti allestiti a suo tempo. Una volta conclusa la fase di aggiornamento, spiega ancora Bang, si dovrà inserire il progetto delle nuove scuole elementari nel Piano delle opere. E ciò tenendo conto anche della «spending review» alla quale l’Esecutivo cittadino sta lavorando per cercare di riequilibrare i bilanci che si stanno tingendo di un rosso sempre più acceso.

Finanziamenti da valutare

Come rammenta Rusconi nella sua interpellanza, l’allora Esecutivo di Sementina prevedeva di vendere alcuni terreni comunali e di trasformare da bene amministrativo a bene patrimoniale il sedime su cui sorgono le attuali elementari per finanziare, almeno in parte, con un importo attorno ai 10 milioni la realizzazione delle opere della seconda tappa del Ciossetto (palestra e scuole). Su questo aspetto il Municipio cittadino precisa di dover ancora procedere alle valutazioni del caso dal punto di vista legale, pianificatorio e finanziario.

