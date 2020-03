Emergenza coronavirus e scuole: che fare? In attesa di capire se il Consiglio di Stato farà retromarcia, si fanno sempre più incalzanti le voci nel mondo della scuola affinché il Governo decida una chiusura degli istituti scolastici cantonali (o perlomeno di alcuni ordini di scuola). Questo dopo che da parte di alcuni medici ed esperti si sono levate voci che vanno in questa direzione, come ad esempio le considerazioni pubblicate martedì dal nostro giornale del direttore dell’Epatocentro Ticino Andreas Cerny.