«Come mai non si è ritenuto opportuno continuare a tenere le sedute di Consiglio comunale in un luogo che permettesse l’accesso al pubblico?». A chiederlo al Municipio di Bellinzona, attraverso un’interpellanza, sono gli esponenti PPD Camilla Guidotti, Isotta Bertinelli e Davide Pedrioli, i quali fanno ovviamente riferimento alle sedute extra-muros che durante le fasi acute della pandemia si erano svolte alla palestra del Ciossetto a Sementina. I rappresentanti popolari democratici domandano inoltre come mai – per ovviare all’assenza di pubblico a causa, appunto, delle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria – «non è stato previsto un servizio streaming, audio o video, una volta rientrati» a Palazzo Civico.