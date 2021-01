La Città di Bellinzona conferma per il 2021 l’impegno a favore del trasporto pubblico sostenendo e contribuendo all’acquisto di abbonamenti annuali Arcobaleno. Lo comunica oggi il Municipio spiegando che, «nell’ambito delle proprie politiche di promozione della mobilità sostenibile», anche per l’anno appena cominciato ha deciso di sussidiare le cittadine e i cittadini che sottoscriveranno un abbonamento annuale Arcobaleno. L’aiuto, valido a partire dal corrente mese di gennaio e sino ad esaurimento del credito disponibile per il 2021 di 80.000 franchi, è riservato a tutti i domiciliati (da almeno sei mesi) nel Comune di Bellinzona e consiste in un contributo di 50 franchi sull’abbonamento sino a due zone e di 100 per quello oltre le due zone.