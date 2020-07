Sebalter mattatore della Festa nazionale

Sarà una giornata speciale quella che si terrà a San Bernardino sabato 1° agosto, in occasione della Festa nazionale. Fil rouge sarà il mercato (dalle 10 alle 17, con intrattenimento musicale assicurato dalla bandella di Mesocco 4Gatt) con prodotti artigianali, che vedrà la presenza di oltre 70 bancarelle posizionate lungo la strada forestale che costeggia il fiume Moesa, regalando così alla destinazione turistica altomesolcinese un nuovo percorso ad anello di 600 metri, a stretto contatto con la natura che caratterizza il villaggio. Alle 11 doppio appuntamento. Il primo, in prossimità della chiesa antica di San Sebastiano e San Bernardino, prevede la messa, mentre il secondo, sulla collina che sovrasta il nuovo ponte di legno sopra il fiume Moesa, vedrà esibirsi in concerto Sebalter. Il cantautore bellinzonese regalerà al pubblico un’ora e mezza di inediti; l’ultima delle sei sessioni è in programma alle 14.45. Sebalter sarà pure l’oratore ufficiale del Natale della Patria, alle 12.