Riciclare la moda a favore dell’apprendimento. È quanto si propongono di fare la Biblioteca comunale di Grono e la Commissione Borse studio di Soroptimist Bellinzona e valli, che organizzano una vendita benefica a favore di un fondo di Borse di studio per ragazze. All’insegna del motto «Ricicliamo la moda!», da lunedì 24 agosto al 13 settembre sarà quindi aperto un negozio temporaneo nel nuovo centro Birreria a Grono, vicino al Bistrot e alla Vecchia Birreria, messo a disposizione dalla Immobiliare Galli. Per tre settimane questo speciale negozio vuole promuovere il riuso di abbigliamento e altri articoli di seconda mano, ma anche nuovi capi mai usati, capi di ottima qualità anche di marca, dando nuova vita agli oggetti, per dare un taglio allo spreco. Apertura: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.