Sei solo? La spesa te la portano i volontari

La recrudescenza dei contagi da coronavirus ha indotto il Municipio di Lumino a reintrodurre il servizio settimanale gratuito di spesa a domicilio per i cittadini in isolamento oppure in quarantena. «L’iniziativa a sostegno della popolazione è resa possibile grazie alla preziosa disponibilità del Consiglio parrocchiale e della locale Sezione samaritani», si legge in una nota stampa. Le persone interessate sono pregate di rivolgersi alla Cancelleria comunale telefonando al numero 091/829.12.64 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo [email protected] .

Al servizio possono quindi accedere coloro che sono risultati positivi al virus e che non hanno alternative (parenti, amici, vicini di casa, colleghi di lavoro, eccetera) per farsi aiutare. Possono essere richiesti generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, per la casa e medicamenti (solo con ricetta medica). Il Municipio di Lumino sottolinea che «per non esporre i volontari a ulteriori rischi, la spesa verrà svolta in un solo negozio». Chi farà ricorso a questo servizio dovrà pagare solo la fattura della spesa effettuata (che sarà trasmessa dalla Cancelleria comunale), visto che la consegna a domicilio è gratuita.