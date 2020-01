Venerdì pomeriggio, attorno alle ore 13:30, in via Locarno a Sementina è divampato un incendio in una baracca annessa ad un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona che hanno domato il rogo che nel frattempo aveva intaccato l'intera struttura. Il pronto intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero all'abitazione, rimasta solo intaccata in maniera minima. Per agevolare le operazioni di soccorso la Polizia ha provveduto a chiudere il tratto di strada interessato dal sinistro. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo. Nessuna ha riportato conseguenze fisiche.