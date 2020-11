Semisvincolo autostradale di Bellinzona, importante passo avanti. Il Consiglio di Stato ha approvato oggi i piani per la parte cantonale del progetto da 65 milioni di cui si parla da anni e che era stato anche al centro di una votazione referendaria; e da parte sua il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha fatto lo stesso negli scorsi giorni per quanto attiene alle parti di sua competenza. Sono quindi state evase anche le opposizioni presentate nell’ambito della pubblicazione dei piani avvenuta nell’estate del 2019. Ora si attende che le due decisioni crescano in giudicato.