Semisvincolo autostradale, partito il conto alla rovescia

È partito il conto alla rovescia per la realizzazione del semisvincolo autostradale di Bellinzona. Il cantiere aprirà la prossima primavera, più precisamente nel mese di marzo del 2021. Così è indicato nel bando di concorso per la costruzione di quella che, come confermano dalla filiale di Bellinzona dell’Ufficio federale delle strade (USTRA), è la parte principale dell’importante e tanto attesa opera viaria: la rotonda sopraelevata dal diametro di 60 metri per la gestione delle manovre di entrata e di uscita dall’autostrada.

Da e per sud

Giova rammentare che il semisvincolo è previsto per convogliare verso il centro della Turrita esclusivamente il traffico proveniente da sud. Stesso discorso per il flusso di veicoli in uscita dalla Città che potranno accedere unicamente alla corsia dell’A2 che...