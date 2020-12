Immobiliare

Lo sfitto cresce in Ticino e nel Bellinzonese: frutto del fermento edilizio e del potere degli attori istituzionali? Per Manuel Gamper (Gruppo Multi) è vero solo in parte dal momento che per troppo tempo i proprietari di immobili avrebbero evitato di riattare, facendo invecchiare i loro stabili che oggi non risultano più concorrenziali