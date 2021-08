Il maltempo dello scorso sabato non ha colpito solamente il distretto di Bellinzona, con epicentro Giubiasco (in primis i danni alla scuola dell’infanzia al Palasio) e Lumino (la famiglia sfollata non ha ancora potuto rientrare nella propria abitazione), e qualche spavento ad Arbedo (quattro alberi caduti al parco giochi di viale Moesa e uno poco distante nonché qualche tegola danneggiata sui tetti di numerose case e cantine allagate). Giove pluvio non ha risparmiato neppure il Moesano. Della frana scesa in Valle Calanca, fra Buseno ed Arvigo, abbiamo già detto. Ha dovuto restare chiusa per ore anche la strada che porta ai monti di Laura, sopra Roveredo, frequentati da molti ticinesi in estate. Alberi, sassi e fango hanno ostruito la carreggiata. La situazione è tornata alla normalità grazie al solerte intervento dei militi.