Senza soldi? Allora il Governo voleva «spianare» i castelli

«Dal 1803 i manieri bellinzonesi e ciò che restava della Murata erano tra i pochi beni immobili di proprietà dello Stato ticinese: in parziale rovina, costituivano più che altro una fonte di spesa per lo squattrinato Cantone. Nel 1806 il Governo propose al Gran Consiglio di ‘far spianare e convertire in uso privato’ i castelli e la Murata, con l’intenzione di vendere all’asta i terreni così ricavati per finanziare le costruzioni stradali. Il Parlamento decise di aggiornare la discussione e il progetto di ‘spianamento’ finì nel dimenticatoio». Per fortuna, aggiungiamo noi. Da storico, Marco Marcacci sa quanto sia importante tutelare il patrimonio per tramandarlo intatto alle future generazioni.

Il 2021 per le città di Bellinzona e Locarno è un anno fondamentale sotto questo aspetto. Entrambe...