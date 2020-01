«Senza sostegno la Lingera dovrà ridimensionarsi»

Dopo otto mesi di intenso lavoro la Lingera è pronta a... salire sul carro, ma lo fa lanciando un allarme al sapor di ultimatum: «Così non si può andare avanti». Questo il fil rouge della presentazione alla stampa del carnevale di Roveredo, tenutasi oggi a due settimane esatte dall’apertura della 58. edizione prevista mercoledì 12 febbraio, con spettacolo d’apertura gratuito alle 20.30 e... Re Brenno che promette scintille. Ma anzitutto c’è la polemica, come detto. Una polemica lanciata col sorriso che sempre dovrebbe contraddistinguere i bagordi, ma comunque seria. Troppo scarso il sostegno fornito dal Comune alla manifestazione, hanno affermato a più riprese il presidente Simone Giudicetti (alla sua 16.esima edizione), e l’addetto stampa Marco Tognola.

Gli organizzatori, presente anche il segretario Loris Agustoni, hanno sottolineato che la passata edizione è stata sì positiva, ma finanziariamente in perdita, una perdita che non si può replicare all’infinito... Eppure, hanno aggiunto, non appoggiare il carnevale di Roveredo è autolesionismo puro, visto che lo stesso «permette a molte società del paese di sopravvivere grazie agli incassi frutto dell’evento», offre momenti per la popolazione (si pensi soprattutto a bambini e anziani) e dà una possibilità anche agli esercizi pubblici del posto «che tuttavia non sembrano accorgersene». Morale della favola, ha aggiunto il presidente: «Per quest’anno il programma è confermato, ma l’anno prossimo non so...».