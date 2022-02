Si torna a parlare di rifiuti a Bellinzona, un tema che aveva tenuto banco nelle ultime settimane del 2021 in virtù della decisione del Municipio di aumentare la tassa base per le economie domestiche da 80 a 150 franchi. I consiglieri comunali dell’Unità di sinistra (primi firmatari Danilo Forini ed Alessandro Lucchini) hanno ora inoltrato un’interpellanza attraverso la quale chiedono all’Esecutivo di indicare quali saranno i prossimi passi. Auspicano inoltre nuove modalità di definizione del balzello per le attività commerciali in modo da ridurre l’impatto prospettato per le famiglie.