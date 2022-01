«L’amministratore unico è in vacanza all’estero. Rientrerà fra un paio di settimane. Non si è certo dato alla macchia». Non aggiunge altro il patrocinatore della società che gestisce il postribolo Casa Yasmine a Castione, l’ex Motel per intenderci, chiuso da venerdì pomeriggio dopo la posa dei sigilli da parte dell’Ufficio esecuzione e fallimenti. Alcune ragazze hanno trovato una nuova sistemazione nei bordelli ticinesi (come trapela dai siti d’incontri), altre hanno fatto rientro nel Paese d’origine. Mentre sui blog i fedelissimi del locale si rammaricano per l’improvvisa cessazione dell’attività. Sarà solo temporanea? Ieri è stato impossibile interpellare i proprietari del complesso per conoscere le loro intenzioni.

Quel verdetto che fa scuola

Il cartello con la scritta a mano «Chiuso» poco...