«Il nostro obiettivo personale è quello di imparare ad estrapolare ogni beneficio che quest’esperienza è capace di offrirci, in termini sociali come anche di istruzione. La passione e l’entusiasmo nel lavorare in squadra vengono riversate nell’ottima qualità ed originalità del nostro prodotto». Sette giovani imprenditrici si lanciano sul mercato... con i loro teli colorati.

Anna-Mei Rezzonico, Lara Simoni, Nora Sabbatini, Giorgia Severoni, Chiara Solari, Yolanda Fraitag e Matilda Agnello frequentano la classe bilingue della Scuola cantonale di Commercio a Bellinzona e hanno creato Elyris, un’azienda che si occupa della produzione e della vendita di teli che vengono colorati a mano tramite il metodo «tie-dye» o decolorati con l’uso della candeggina.

Il target? Ragazze e mamme

La tecnica nasce nell’ottavo secolo in Giappone, sviluppandosi poi anche in Cina, Indonesia e Malesia. I disegni sui tessuti sono assolutamente casuali ed imprevedibili, poiché dipendono dalle diverse combinazioni di pigmenti ed acqua. D’altronde lo diceva anche il grande Picasso, aggiungiamo noi, «quando non ho più blu metto del rosso».

«I nostri teli possono essere utilizzati in svariati modi come ad esempio: telo da picnic, decorazioni per pareti, parei, borse, copriletti, teli da mare ed asciugamani», osservano le studentesse.

Il target principale di Elyris è quello delle ragazze adolescenti e delle mamme che possono utilizzare il telo in più modi: «Ci indirizziamo però anche a tutti coloro che vogliono un telo multifunzionale adatto alla vita di tutti i giorni e che può essere usato in diverse occasioni. In aggiunta, il suo utilizzo può essere modificato in base alle stagioni o alle festività».

Per assicurare una facile accessibilità a tutti senza limitazioni di distanza vengono garantite diverse modalità di vendita: online, sul posto, attraverso consegne, nelle fiere, eccetera. Maggiori informazioni sul sito Internet www.elyris.ch o sulla pagina Instagram «elyris.scc».

