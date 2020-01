Mantenere tre seggi in Municipio. Questo l’obiettivo che il PLR di Biasca cercherà di centrare il prossimo 5 aprile. Lo farà con una lista composta di sette profili diversi, come ribadisce un comunicato della sezione liberale tornando sull’assemblea di giovedì scorso durante la quale un centinaio di simpatizzanti ha approvato le candidature. Come avevamo appunto riferito in quella occasione, sulla lista figurano due dei tre uscenti, il sindaco Loris Galbusera (funzionario dirigente dell’Amministrazione cantonale) ed il municipale Joël Rossetti (direttore della fondazione Lingue e Sport), mentre per motivi famigliari e professionali ha deciso di non ricandidarsi Omar Terraneo che si concentrerà così sull’attività di deputato in Gran Consiglio.

Con loro a puntare ad un seggio nell’Esecutivo ci saranno i consiglieri comunali uscenti Daniela Bernardini (vicesegretaria del Comune di Riviera) e Paolo Signorelli (progettista meccanico), oltre ad Andrea Grassi (docente della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona), Luca Mosca (docente delle scuole elementari di Bellinzona, sezione di Preonzo) ed Ivan Tognini (ingegnere geotecnico). «Vi è consapevolezza di proporre una lista competitiva e giovane (con età media 38 anni), che annovera candidati con profili e competenze diverse, motivati e pronti a rappresentare i valori liberali radicali» sottolinea la sezione.

Rolf Dürig lascia dopo 32 anni

L’assemblea è stata diretta dal presidente del giorno Rolf Dürig, già presidente sezionale, che dopo 32 anni non si ripresenta al prossimo appuntamento elettorale ed è stato applaudito dalla sala. Da parte sua il presidente sezionale Luigi Rossetti ha spiegato che non è stata nominata un’apposita commissione ma si è svolto un lavoro di squadra con la partecipazione di comitato, consiglieri comunali e membri della direttiva. Per quanto concerne la lista per il Legislativo «manca ancora qualche nome, al momento abbiamo però diversi uscenti che hanno confermato la loro disponibilità, ai quali si aggiungono volti nuovi, in particolare molti giovani legati al territorio; si propone quindi una lista che rappresenta le varie sensibilità del borgo, con punti di vista e professioni differenti» ha detto in assemblea Luigi Rossetti.

Il PLR di Biasca lancia la campagna elettorale «rinnovando il proprio obiettivo di mantenere i tre seggi in Municipio e di consolidare la squadra in Consiglio comunale perseguendo importanti obiettivi in favore del nostro territorio e di tutti i cittadini». «Continuiamo a lavorare per il presente e il futuro di Biasca in un interesse di polo regionale di servizi (turistici, sportivi, ambientali, sicurezza e trasporti) collaborando con i comuni della Regione Tre Valli e un allacciamento fino a Bellinzona» evidenziano i liberali radicali.

