Siamo in piena estate ma gli studenti sanno per esperienza che il tempo vola, che settembre incombe dietro l’angolo e che chi dorme... non piglia 6. Scherzi a parte, oltre a chi ora giustamente si dedica soprattutto alle gite in montagna e ai bagni di sole tra lidi e fiumi, c’è chi sta già pensando al prossimo anno scolastico, dopo che quello passato è stato pesantemente condizionato dalla pandemia. E per un’estate ricca di proposte in questo senso le associazioni attive nel mondo giovanile non sono rimaste con le mani in mano. Tra di esse pure Mise, associazione composta da «Studenti che aiutano studenti», come recita il suo slogan. I promotori sono al lavoro per la 15. edizione dei corsi estivi in programma anche quest’anno a Bellinzona (al Centro professionale commerciale in via Vallone 29), Lugano (Istituto di studi filosofici alla Facoltà di teologia dell’USI), Ambrì ed Acquarossa (nelle rispettive scuole medie). Quando? Dal 17 al 28 agosto, appena prima del talvolta temuto ritorno sui banchi. Come da tradizione l’obiettivo è quello di consolidare le basi poste durante l’anno precedente e conoscere alcuni nuovi concetti per iniziare nel migliore dei modi quello successivo. Un principio, questo, che appare particolarmente importante dopo un anno colmo di cambiamenti e incertezze come quello da poco messo in archivio. Un principio che come vedremo dovrà inoltre forzatamente essere accompagnato dal pieno rispetto delle norme anti-contagio.