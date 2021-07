Concorso per la ricerca del nuovo direttore del Settore opere pubbliche della Città, è tutto da rifare. Dopo attenta valutazione, il Municipio di Bellinzona ha infatti deciso di annullarlo. Un passo che è stato compiuto, spiega lo stesso Esecutivo « in base a valutazioni – in parte riconducibili agli audit e in parte ad indicazioni dell’attuale coordinatore ad interim del SOP – che prevedono un riorientamento di missione e obiettivi di questo importante settore dell’amministrazione, avendo per fine in prospettiva, di concentrare maggiormente l’attività su gestione e controllo dei progetti, piuttosto che su allestimento interno degli stessi e direzione lavori nei cantieri» Proprio in questo particolare momento il Municipio ha dunque preferito «soprassedere ad una designazione con carattere di durevolezza». E questo poiché può contare per i prossimi mesi sull’apporto del coordinatore ad interim, il quale avrà anche il compito di dare corso al riorientamento e alla riorganizzazione dell’attività del SOP. Pertanto la pubblicazione di un nuovo bando di concorso è prevista tra la fine del corrente anno e l’inizio del prossimo.