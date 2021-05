Sfida Branda-Gianini: finora ha votato il 18%

Ormai manca meno di una settimana. Domenica 16 maggio, nel primo pomeriggio, si saprà finalmente chi sarà il nuovo sindaco di Bellinzona. Gli sfidanti come noto sono il timoniere ad interim Mario Branda (Unità di sinistra), il più votato lo scorso 18 aprile, e Simone Gianini (PLR). Sulla base dei dati di questa mattina al momento ha votato per corrispondenza il 18% degli aventi diritto di voto della capitale. Come giudicare la percentuale? Non male, considerando che verosimilmente com’era successo al «primo turno» i bellinzonesi aspetteranno il prossimo weekend per imbucare la busta. Non solo. Ricordiamo infatti che domenica, dalle 9 alle 12, gli uffici elettorali nei 13 quartieri saranno aperti simultaneamente.

Il 18 aprile alle urne si era recato il 58,67% rispetto al 64,07% del 2017, alle...