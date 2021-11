La demolizione delle strutture ancora presenti sul sedime dell’ex Petrolchimica di Preonzo è stata eseguita nel rispetto di quanto indicato nell’avviso cantonale del 10 agosto 2020. Lo scrive il Consiglio di Stato i nella risposta alla segnalazione inoltratagli quest’estate dal gruppo Verdi-FA-MPS-POP-Indipendenti del Consiglio comunale di Bellinzona. Segnalazione nella quale si chiedeva al Governo di verificare il rispetto delle procedure in materia di Legge sulle commesse pubbliche e delle disposizioni di legge sul trattamento e smaltimento di sostanze nocive nell’iter seguito dal Municipio per la sistemazione del fondo dell’ex raffineria. Ebbene, per quanto attiene alla alle modalità dei lavori di demolizione, nonché di rimozione e bonifica delle sostanze inquinanti il Consiglio di Stato...