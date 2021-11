Tutta la regione, Bellinzona compresa, potrà beneficiare positivamente della presenza di un luogo di sicuro indotto aggregativo, sociale ed economico qual è il nuovo stadio polifunzionale di Ambrì. Ne è convinta la maggioranza della Commissione della gestione del Consiglio comunale della Turrita che preavvisa favorevolmente la concessione da parte della Città di un contributo straordinario a fondo perso a favore della Valascia Immobiliare SA per i costi di costruzione della Gottardo Arena. Contributo che la maggioranza commissionale propone però di ridurre della metà rispetto a quanto indicato nel messaggio municipale: da mezzo milione a 250.000 franchi. E questo ritenendo che il ridimensionamento del contributo «sia più confacente all’attuale situazione e rispettoso degli sforzi che la Città dovrà intraprendere per l’equilibrio delle finanze comunali nei prossimi anni» si legge nel rapporto (relatore Ivan Ambrosini, PPD) sottoscritto anche dai commissari del PLR e, con riserva, della Sinistra unita. Rapporto che non reca per contro le firme dei rappresentanti del gruppo Lega/UDC e di quello del gruppo MPS-Verdi-FA-POP. Quest’ultimo ovvero Giuseppe Sergi, ha presentato un rapporto di minoranza con il quale invita il plenum a respingere tanto il contributo di mezzo milione indicato nel messaggio municipale, quanto quello di 250.000 franchi proposto dalla maggioranza della Gestione. Contributi, sostiene Sergi, che non avrebbero ripercussioni significative sull’aumento del capitale proprio della Valascia Immobiliare SA. Se Bellinzona vuole davvero svolgere il ruolo di Comune polo dell’intero Alto Ticino, argomenta ancora Sergi, allora dovrebbe sostenere altri progetti che avrebbero un ruolo veramente strategico. Su tutti quello del rilancio del comparto dell’ex Monteforno.