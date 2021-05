Sì al sistema maggioritario, no ad elezioni anticipate. Queste le decisioni adottate giovedì sera dal Consiglio comunale di Roveredo. Dopo una discussione fiume spalmata su due sedute (la prima si era tenuta la scorsa settimana) il Legislativo ha infine dato luce verde alla revisione totale dello statuto e della legge sui diritti politici del Comune la cui principale novità è appunto il passaggio dal sistema proporzionale a quello maggioritario per l’elezione del Municipio. Maggioritario che varrà pure per l’elezione della Commissione della gestione e del Consiglio scolastico, ma non per quella del Consiglio comunale che continuerà a venire eletto secondo il sistema proporzionale. Ora la palla passa alla popolazione che sarà chiamata ad esprimersi il prossimo autunno. Il sì definitivo al nuovo Statuto e alla nuova legge sui diritti politici del Comune, la cui entrata in vigore è prevista il 1. gennaio 2022, dovrà essere pronunciato dal Governo. Il Consiglio comunale ha per contro bocciato la proposta di ridurre di un anno l’attuale legislatura; che finirebbe il 31 dicembre di quest’anno, con elezioni anticipate. Il gruppo Rorè Viva, probabilmente con l’appoggio di altre forze politiche, è comunque intenzionato a lanciare una petizione affinché la popolazione possa dire la sua anche su questo argomento.