Ancora un po’ di pazienza e poi percorre via Birreria a Bellinzona sarà più agevole. Lunedì prossimo, 10 febbraio, a nord dell’ex birreria a Carasso inizieranno infatti i lavori per allargare la strada cantonale su di una lunghezza di circa 700 metri. Oltre all’adattamento del calibro stradale oggi insufficiente a sopportare il carico di traffico che la percorre quotidianamente, è previsto anche l’inserimento di un nuovo marciapiede per migliorare la sicurezza dei pedoni. Prevista anche la formazione di una posta ciclabile. Il lavori, annuncia in una nota il Dipartimento del territorio, si protrarranno sino alla fine di dicembre e si svolgeranno di principio dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 17.30. Saranno possibile anche dei lavori notturni tra le 20 e le 5.30. L’apertura del cantiere comporterà delle modifiche alla viabilità: le auto dirette a nord (da Monte Carasso verso Carasso), nord (da Monte Carasso verso Carasso) saranno deviate lungo via Riale Righetti all’altezza dell’accesso all’ecocentro della città di Bellinzona. Il traffico veicolare in direzione sud (da Carasso verso Monte Carasso) transiterà normalmente su via Birreria, adiacente al cantiere. L’accesso al comparto del campo da calcio di Carasso e alla zona industriale-artigianale potrà avvenire solo da via Riale Righetti sud e la reimmissione sulla strada cantonale solo dallo sbocco di via Riale Righetti nord.