Si balla da casa anche con la Lingera

Avrebbero già dovuto essere in pista, i cittadini di Roveredo. Ops, i sudditi. Sì perché se non ci fosse stata la maledetta pandemia l’edizione numero 59 della «nuova» Lingera si appresterebbe ad entrare nel suo momento clou. Invece, così come per il Rabadan, il carnevale è stato annullato nel rispetto delle disposizioni sanitarie emanate dalle autorità per arginare la diffusione del coronavirus. Ma qualcosa si farà, anche in bassa Mesolcina. E più precisamente domani, sabato 6 febbraio, quando dalle 21 alle 23 sulla pagina Instagram «carnevalelingera» andrà in scena una diretta streaming all’insegna della musica e dell’allegria.

A far divertire i festaioli rigorosamente in diretta da casa ci penserà Dj Feed. Il quale, come detto, farà ballare per due ore il popolo della Lingera con le hit carnascialesche per antonomasia, dopo la simbolica consegna delle chiavi. Sarà un sabato diverso, alternativo, ma non per questo meno significativo per chi ha da sempre la Lingera nel cuore. E sarà altresì un’occasione per ringraziare la società organizzatrice (che nel 2020 ha messo a disposizione un contributo di solidarietà a favore degli altri carnevali) presieduta da Simone Giudicetti ed il re Brenno Martignoni Polti della dinastia Boeri, vere e proprie anime negli ultimi anni dell’appuntamento più sentito e atteso nel Moesano.

Non solo. Unitamente alla diretta streaming verrà effettuato anche un concorso che metterà in palio alcune entrate per la prossima edizione. Che sarà decisamente speciale, essendo la numero 60. E sperando, naturalmente, che il virus non sia più tra noi.

