Bellinzona

La lista Verdi-ForumAlternativo-MPS-POP-Indipendenti mira a un seggio nell’Esecutivo cittadino, criticato per questa prima legislatura aggregata: «Oltre a non saper gestire in maniera oculata e sostenibile i progetti in corso, non mostra nemmeno la capacità di saper riconoscere i propri errori»