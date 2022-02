Preavviso favorevole, e non poteva essere altrimenti, della Commissione del Piano regolatore (il relatore del rapporto è il PPD Davide Pedrioli) alla variante pianificatoria per il futuro ospedale regionale previsto alla Saleggina, al confine fra Bellinzona e Giubiasco. Un’opera importantissima, tanto da rientrare fra i progetti strategici che dovranno garantire le basi di sviluppo della Città di domani, che vedrà la luce entro il 2030 ed andrà a sostituire il vetusto nosocomio San Giovanni. I commissari non si dilungano troppo, sottolineando la «chiara valenza sovracomunale» del comparto che rende quasi scontato procedere ad un aggiornamento del Piano regolatore.