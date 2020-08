La colonia residenziale è stata gestita dal direttore Michele Aramini e dai coordinatori Marta Gabaglio e Gianluca Marinelli, che con il personale educativo e di servizio «hanno potuto offrire questa speciale vacanza ai ragazzi nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza accresciute come disposto dalle autorità». I due enti, unendosi in questa collaborazione volta a garantire l’organizzazione delle colonie residenziali, «hanno voluto mettersi in gioco anche in una situazione delicata e difficile come quella attuale perché convinti dell’importanza della colonia residenziale quale esperienza di crescita e sviluppo per i giovani». Questo tipo di vacanza estiva, precisano gli organizzatori, non si limita ad occupare il tempo, ma permette a bambini e ragazzi di vivere per due settimane in una micro-comunità in cui possono sperimentare e sperimentarsi quali individui nell’esercizio della responsabilità e nella costruzione di relazioni sociali con gli altri ospiti e il personale presente.