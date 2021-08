La conquista delle altalene di Swing the World è arrivata anche nella Leventina, dove è stata piazzata una nuova postazione per godersi lo splendido panorama dondolandosi.

L’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTR BAT) comunica con piacere che da subito ci si può dondolare anche a Predèlp, situato nelle vicinanze della località turistica di Carì. Questa nuova altalena panoramica, che si aggiunge alle due già realizzate presso la regione del Nara, è parte del progetto Swing The World dei giovani ticinesi Fabio Balassi ed Elisa Cappelletti, che dallo scorso anno stanno facendo dondolare tutto il cantone. Questa nuova attrazione turistica è stata realizzata in collaborazione con il comune di Faido e i titolari del Rifugio Agriturismo Alla Meta.

L’altalena gode di una posizione assolutamente privilegiata immersa nella natura e permette di ammirare il panorama sulla Leventina e le sue montagne. A pochi minuti dalla sua ubicazione si trova l’Agriturismo Alla Meta dove è possibile gustare degli ottimi prodotti nostrani e locali. Per raggiungere l'altalena dai parcheggi nei pressi degli impianti di Carì il tempo di percorrenza a piedi è di 30 minuti in salita. Oppure è possibile proseguire in auto fino ai parcheggi sopra l'agriturismo e camminare in discesa per 5 minuti.