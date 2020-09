Si eccitava giocando con la figlia di 5 anni, alla sbarra un leventinese

Gran lavoratore, impegnato socialmente, sposato da 20 anni e con tre figli, l’uomo ha cercato di spiegare in aula che il matrimonio non stava andando a gonfie vele e si sentiva trascurato dalla moglie e in carenza d’affetto. «Ma non capisco come abbia potuto coinvolgere mia figlia in queste mie pulsioni sessuali. Ho sbagliato e me ne vergogno» ha detto l’imputato davanti alla Corte delle criminali presieduta dal giudice Mauro Ermani. L’uomo, in detenzione preventiva per tre mesi e oggi a piede libero – ma con misure sostitutive del carcere che non sempre ha rispettato – oltre ai reati sessuali deve anche rispondere di ripetute vie di fatto, cioè continue botte e schiaffi nei confronti degli altri due figli sempre minorenni.