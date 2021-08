A San Bernardino il Ferragosto è alpino. Domenica 15 agosto la festa prenderà avvio alle 10 con il mercato caratterizzato da oltre ottanta bancarelle lungo il fiume Moesa in un ambiente musicale folcloristico che sarà poi impreziosito dalla presenza dei trattori d’epoca. A dare invece colore all’evento ci penseranno alcuni pittori che entreranno in azione in piazza con le loro creazioni sul momento. Per i bambini sarà possibile intrattenersi con proposte come i giri a cavallo accompagnati o le discese sullo scivolo gonfiabile, oltre alle varie infrastrutture sempre disponibili al centro sportivo.